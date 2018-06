Pela 1a vez, TV catalã não exibirá mensagem de Natal do Rei da Espanha Os tradicionais votos de Feliz Natal do Rei da Espanha não serão transmitidos pela TV pública da Catalunha pela primeira vez desde que a monarquia foi instaurada, uma atitude que reforça o clamor popular pela separação da rica região localizada no nordeste do país.