Pelo menos 10 morrem em meio a protestos e atentado em região curda na Turquia Pelo menos dez pessoas morreram no leste da Turquia quando homens armados abriram fogo contra policiais e também em um protesto de curdos, que estão revoltados com o cerco de uma cidade de população da mesma etnia na Síria por militantes radicais islâmicos, o que levou a confrontos com outros grupos no sudeste da Turquia, disse a mídia local nesta sexta-feira.