Perto de eleições, sociais-democratas alemães querem reanimar partido

As pesquisas de opinião têm colocado Peer Steinbrueck, do SPD, bem atrás dos conservadores de Merkel, cuja popularidade pessoal subiu para mais de 60 por cento, enquanto menos de um terço dos alemães dizem que preferem ele como chanceler.

Mas Steinbrueck, que serviu como ministro das Finanças na última "grande coalizão" conduzida por Merkel, que liderou a maior economia da Europa de 2005 a 2009, permaneceu desafiante sobre as chances do partido em 22 de setembro.

"Quero ser chanceler da República Federal da Alemanha", Steinbrueck, 66, disse no congresso do partido em Augsburgo, citando uma lista de vitórias do SPD sobre a centro-direita de Merkel em eleições estaduais nos últimos três anos.

Klaus Wowereit, o popular prefeito de Berlim, do SPD, disse que o partido estava com espírito de luta.

"O partido não está desmotivado, o clima é positivo, mesmo entre aqueles que não são apoiadores naturais de Steinbrueck", disse ele.

O próprio Steinbrueck descarta a possibilidade de aliar-se a Merkel, para evitar a repetição de 2009, quando a desilusão do SPD com a grande coalizão acabou culpada pelo pior resultado eleitoral do partido no pós-guerra, de 23 por cento.

Uma pesquisa nesta semana colocou o partido de volta a este baixo patamar.

(Por Stephen Brown)