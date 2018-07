Pesquisa aponta favoritismo da centro-esquerda na Itália

A pesquisa do instituto Demos para o jornal La Repubblica mostra também um expressivo crescimento do alternativo Movimento Cinco Estrelas, que aparece como terceira força, com 14,5 por cento.

As eleições gerais estão previstas para o primeiro semestre de 2013, e o primeiro-ministro Mario Monti, que dirige um governo tecnocrático nomeado sem o voto popular, diz que pretende retomar a vida acadêmica, sem disputar um novo mandato.

Mas muitos empresários, executivos bancários e líderes acadêmicos clamam pela permanência de Monti, e um pequeno partido, a União do Centro, já pediu explicitamente ao primeiro-ministro que se candidate.

A pesquisa mostrou uma forte queda na popularidade do partido Povo da Liberdade (PDL), de Berlusconi, de 25,5 para 19,8 por cento das intenções de voto. O PD, embora tenha perdido 2,5 pontos percentuais no último ano, continua na dianteira, com 27 por cento.

O Movimento Cinco Estrelas, do comediante Beppe Grillo, continua se beneficiando do descontentamento com os partidos tradicionais, com a estagnação econômica e com as medidas de austeridade fiscais.

O grupo tinha 3,5 por cento das intenções de voto há um ano, o que significa que mais do que quadruplicou sua força eleitoral. Em maio, o Cinco Estrelas venceu várias disputas municipais no país.

A Liga Norte, partido ex-aliado de Berlusconi e assolado por escândalos de corrupção, viu sua base de apoio cair de 9,8 para 5,5 por cento em um ano.

A mesma pesquisa também mostrou que a aprovação a Monti caiu de 55,5 por cento em maio para 51,7 por cento.

(Reportagem de Philip Pullella)