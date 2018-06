Os defensores da manutenção Escócia no Reino Unido têm uma vantagem de 2 pontos porcentuais sobre os partidários da independência, mostrou uma pesquisa de opinião nesta sexta-feira, menos de uma semana antes da votação dos escoceses em um referendo sobre a possibilidade de separação do Reino Unido.

A pesquisa ICM para o jornal The Guardian aponta 51 por cento de apoio aos partidários do não contra 49 por cento para aqueles em favor da independência, excluindo as pessoas que disseram que "não sabiam como iriam votar".

A pesquisa revelou que 17 por cento dos eleitores ainda não se decidiram.

