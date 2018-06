Pesquisa online aponta forte vantagem do 'sim' à independência da Escócia

As conversas entre os negociantes no mercado se voltava para outra pesquisa que seria divulgada nesta quarta-feira pela agência Survation para o Daily Record. A agência disse no Twitter que esses resultados seriam "muito interessantes".

A pesquisa na web conduzida por um blogueiro independente mostrou a campanha pró-independência à frente, com o apoio de 53,9 por cento dos eleitores enquanto os que pretendiam votar "não" representavam 46,1 por cento (http://barker.co.uk/scotlandpol).

"Isso se encaixa com a recente tendência que temos visto nas pesquisas, de uma mudança em favor do 'sim'", disse Ian Stannard, chefe de estratégia de câmbio europeu do Morgan Stanley.

É provável que haja muitas outras pesquisas não checadas até o referendo em 18 de setembro, o que poderia levar a uma queda ainda maior da libra esterlina, disse Standard.