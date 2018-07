Pesquisadores estudam papel de parede resistente a terremoto

O papel de parede "sísmico" que está sendo desenvolvido por cientistas do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, no oeste da Alemanha, é embutido em paredes de alvenaria fornecendo um "reforço horizontal" para os bruscos movimentos laterais do solo durante um terremoto.

"Ele é especialmente benéfico onde há muitas construções de pedras e tijolos e atividade sísmica intensa", disse à Reuters o pesquisador Moritz Urban, acrescentando que o material permite que a alvenaria se rompa ligeiramente, mas mantém a parede no lugar.

"Normalmente, (as paredes) caem e a casa inteira pode desmoronar", disse Urban. "Ao menos fomos capazes de manter a parede de pé - ele deixa a parede mais fraca, mas ela permanece intacta."

O material "inteligente" consiste em um tecido com um sensor óptico capaz de perceber pequenas vibrações que poderá ser capaz de emitir um alerta antes de um forte terremoto.