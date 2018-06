Pesquisas mostram indefinição de resultado eleitoral na Grécia

Das três sondagens divulgadas, uma mostrou empate entre os maiores partidos pró e contra o resgate, o Nova Democracia (ND) e o Syriza. Outra coloca o ND à frente e uma terceira sugere que o partido de esquerda Syriza venceria as eleições, se elas ocorressem agora.

As previsões contraditórias deverão inquietar os mercados e os políticos que temem que a vitória do partido radical Syriza force a saída da Grécia da moeda única. O Syriza afirma que quer permanecer no euro, mas se opõe às medidas de austeridade prescritas ao país.

Preocupados com o crescimento da dívida em outros países da zona do euro, como Espanha e Portugal, algumas autoridades europeias temem que uma saída desordenada da Grécia deflagre um efeito dominó, minando a confiança na moeda única no momento em que o bloco enfrenta dificuldades para defender sua credibilidade.

A Grécia foi forçada a convocar a votação em 17 de junho depois que a eleição parlamentar de 6 de maio dividiu por igual o Parlamento entre grupos de partidos que apoiam e os que se opõem às medidas de austeridade condicionadas ao pacote de resgate de 130 bilhões de euros aprovado com os credores em março.

O fracasso subsequente de qualquer partido em formar um governo de coalizão que funcionasse e o sucesso do Syriza, que ficou em segundo lugar, repercutiram na Europa e colocou em xeque o futuro da Grécia na moeda única.

A pesquisa mais recente desta quarta-feira, feita para o jornal semanal Pontiki, mostrou empate no apoio ao Syriza e ao partido pró-resgate Nova Democracia, com 24,5 por cento.

Antes, no entanto, uma pesquisa feita pelo VPRC para a revista Epikaira, indicou o Syriza à frente com 30 por cento dos votos, deixando o partido ND em segundo lugar, com 26,5 por cento dos votos.

Para confundir ainda mais as coisas, outra sondagem do instituto de pesquisas GPO divulgada mais cedo nesta quarta-feira mostrou o ND à frente, com 23,4 por cento, e o partido esquerdista Syriza, anti-resgate financeiro, atrás, com 22,1 por cento.

