Piloto morre em queda de caça Eurofighter na Espanha

O acidente ocorreu ao lado da pista da base de Morón de la Frontera perto das 9h (horário de Brasília), informou um comunicado do ministério, e a causa ainda não está clara.

O piloto de 30 anos era de Madri e tinha mais de 600 horas de experiência de voo no jato de combate. Os Eurofighters são construídos pela empresa de defesa britânica BAE Systems, pelo grupo aeroespacial europeu Airbus e pela italiana Finmeccanica.

O acidente foi o terceiro envolvendo um Eurofighter na Espanha em pouco menos de uma década, relatou a mídia espanhola.

Um saudita morreu na queda de um Eurofighter em 2010, também na base de Morón, pouco depois de decolar durante um voo de treinamento com um copiloto espanhol, que ficou ferido. Também houve um acidente com um protótipo do caça em outra base espanhola, sem baixas, segundo a mídia local.

A Espanha fechou um acordo para comprar 87 Eurofighters pouco mais de uma década atrás, e tem a opção de adquirir mais 16 entre 2003 e 2018, de acordo com o Ministério da Defesa.

(Reportagem de Raquel Castillo e Rodrigo de Miguel)