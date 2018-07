Poeta lidera e deve ser eleito presidente da Irlanda

Uma vitória do trabalhista Michael D. Higgins seria um alívio para o governo depois que os parceiros majoritários Fine Gael registraram seu pior desempenho em uma corrida presidencial, enquanto o opositor Sinn Fein, do ex-combatente Martin McGuinness, obteve novos avanços.

Higgins, crítico do bloqueio israelense a Gaza e presença constante nas manifestações por direitos humanos há décadas, arrebatou 40 por cento dos votos e abriu 11 pontos percentuais de vantagem sobre seu adversário mais próximo, o empresário Sean Gallagher.

"Estou feliz com a votação e com o apoio, e muito contente que seja tão decisivo... isso me permitirá ser um presidente de todos", declarou Higgins, 70 anos, aos repórteres.

O resultado definitivo é esperado para o final de sexta-feira ou o início do sábado por conta do complicado sistema eleitoral e a contagem de votos manual.

Semanas de ataques baixos entre os sete candidatos distraíram a Irlanda de sua crise financeira, mas também despertaram sérias dúvidas sobre o papel do Sinn Fein, outrora o braço político do IRA, na política irlandesa, e sobre a profundidade do apoio para o centro-direitista Fine Gael, que se alçou ao poder em fevereiro.

McGuinness estava em terceiro lugar após a primeira contagem, com 14 por cento, um avanço em relação aos 10 por cento dos votos que o Sinn Fein obteve na eleição de fevereiro.

"Foi um dia muito bom para o Sinn Fein, conseguiram o que pretendiam, que é aumentar sua votação e tentar se livrar dos comentários mais negativos que certamente podem esperar receber na República", disse David Farrell, professor de política na University College Dublin.

"O Sinn Fein é mais tartaruga que coelho, tem uma estratégia de longo prazo. A próxima eleição é daqui a alguns anos, e este é mais um passo adiante importante", completou.