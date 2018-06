Polícia alemã ordena que shopping permaneça fechado após ameaça de ataque

ESSEN, ALEMANHA - A polícia ordenou que um shopping center em Essen, no oeste da Alemanha, não abrisse neste sábado, 11, após receber denúncia sobre um ataque iminente. O centro comercial e o estacionamento próximo ficaram fechados e cerca de 100 policiais, muitos deles armados com pistolas e usando coletes à prova de balas, se posicionaram em volta do complexo para impedir a entrada de pessoas. Vários policiais vasculharam o interior do prédio para retirar do funcionários que faziam a limpeza do local.

"Como policiais, somos a autoridade de segurança e decidimos fechar o shopping", disse o porta-voz da polícia, Christoph Wickhorst, acrescentando que receberam a denúncia na sexta-feira à noite de outras agências de segurança. Ele não deu mais detalhes, mas a polícia de Essen informou mais tarde que estava interrogando um homem e realizando buscas em seu apartamento, na cidade vizinha de Oberhausen.

O shopping center, em Limbecker Platz, ficará fechado durante todo o dia. Com mais de 200 lojas, ele é um dos maiores da Alemanha e atrai cerca de 60 mil pessoas num sábado normal, de acordo com seu site.

Em 2016, três pessoas ficaram feridas quando adolescentes muçulmanos atacaram um templo Sikh em Essen. A Alemanha está em alerta após uma série de ataques em locais públicos no último ano. / ASSOCIATED PRESS