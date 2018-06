Polícia britânica prende mulher sob suspeita de terrorismo

Sua prisão na sexta-feira depois que ela chegou em um voo no aeroporto de Stansted foi ligada a uma investigação prévia que já havia resultado na prisão de um homem de 21 anos, em outubro do ano passado.

A mulher foi levada para uma delegacia de polícia de Londres, onde permanece sob custódia, segundo a polícia.

A prisão é a última de uma série realizada por autoridades britânicas contra o terrorismo desde que o nível de ameaça do país foi elevado em agosto para o segundo mais alto por conta de riscos decorrentes de combatentes do Estado islâmico que retornam do Iraque e da Síria.

Grande parte da Europa está atualmente em alerta de segurança intensificado após os assassinatos da semana passada em Paris e incursões na Bélgica em que dois homens armados foram mortos.

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, está nos Estados Unidos para dois dias de conversas com o presidente norte-americano, Barack Obama, nas quais eles disseram que irão enfrentar a ameaça representada pelos extremistas.

(Por Sarah Young)