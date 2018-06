Polícia de Beirute prende aliado de Berlusconi acusado de ligação com a máfia

A polícia de Beirute prendeu neste sábado um antigo aliado político e amigo do ex-premiê italiano Silvio Berlusconi, depois que ele foi declarado fugitivo no início desta semana. Um tribunal de Palermo disse na sexta-feira que o ex-senador Marcello Dell'Utri, um dos fundadores do partido de Berlusconi, o Forza Italia, era considerado fugitivo antes do veredicto final de um julgamento por conluio com a máfia, marcado para terça-feira.

"Ele foi capturado e está agora no gabinete da polícia libanesa", disse o ministro do Interior, Angelino Alfano, um ex-aliado de Berlusconi que rompeu com o líder de centro-direita no ano passado. Alguns partidos de oposição pediram a saída de Alfano, depois que a polícia havia perdido Dell'Utri.

"Sua captura foi obviamente conectada com um procedimento de extradição que o governo italiano, por meio do Ministério da Justiça, irá ativar imediatamente", disse Alfano. (Por Steve Scherer)