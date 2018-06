Polícia de Portugal apreende 237 kg de cocaína em prateleiras de supermercados

“As bananas de origem colombiana serviram para esconder a droga cujo destino era o mercado europeu e foram apreendidas em vários estabelecimentos comerciais no norte do país após a distribuição do estoque”, disse a polícia em comunicado.

A polícia trabalha em cooperação com outros países para identificar a “organização criminosa responsável”.

O jornal Diário de Notícias disse que a polícia foi alertada por um cliente que viu os pacotes com cocaína dentro de um recipiente com bananas em uma prateleira de supermercado.

Uma investigação preliminar indicou um erro de envio de uma remessa com as caixas de uma grande carga colombiana que tinha como destino a Espanha, mas acabou indo para Portugal.

(Por Andrei Khalip)