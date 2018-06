Polícia espanhola prende marroquino acusado de apoiar Estado Islâmico

A polícia espanhola prendeu um marroquino acusado de espalhar mensagens militantes do Estado Islâmico e de tentar recrutar seguidores, segundo declarou o ministro do Interior nesta quarta-feira, 26.

O homem foi preso em Calahorra, na região central espanhola de Rioja. Segundo a corporação, ele mantinha ligações com outro marroquino preso em dezembro, na cidade de Pamplona.

O marroquino preso agora é acusado de distribuir material de propaganda em apoio ao Estado Islâmico e de dar apoio a atividades de vários grupos militantes que operam no Iraque e na Síria.

A Espanha está em alerta e intensificou medidas de segurança após os ataques de Paris no ano passado, com 50 pessoas presas até agora neste ano sob suspeita de manter conexões com militantes do Estado Islâmico. /Reuters