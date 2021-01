Polícia francesa acaba com festa clandestina em Lieuron

O festival clandestino da véspera de ano novo, que reuniu cerca de 2.500 pessoas na Bretanha francesa, violando todas as regras para evitar a propagação do coronavírus, terminou na manhã deste sábado, 02, com controle policial.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, convocou uma reunião específica sobre este incidente na noite de sexta-feira, 01, em Paris, com o objetivo de "restaurar uma situação normal", disse ele em seu twitter.

Je tiens en ce moment une réunion pour faire le point sur la situation à #Lieuron en Ille-et-Vilaine. Dès 22H hier soir sur mon instruction, les gendarmes ont coupé l’entrée des véhicules qui se rendaient à cette rave-party. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 1, 2021

A Prefeitura e os serviços de Proteção Civil indicaram que a "rave" que havia começado na noite de quinta-feira, 31, em um navio industrial na cidade de Lieuron, a cerca de 45 quilômetros de Rennes, terminou com intervenção da polícia, interrupção da música e a desmontagem de equipamentos de som.

Considerando que a França havia decretado uma véspera de ano novo sob toque de recolher, os gendarmes tentaram "impedir esta instalação" desde o ínicio da festa. No entanto, eles "enfrentaram a violenta hostilidade de muitos partidários", explicou a prefeitura do departamento de Ille-et-Vilaine em um comunicado à imprensa.

Após esses confrontos, "um veículo da gendarmaria foi incendiado e outros três danificados, enquanto aos militares foram jogados garrafas e pedras, o que causou ferimentos leves", especificou o comunicado.

A prefeitura de Ille-et-Vilaine disse no Twitter que 450 multas foram aplicadas por participar de uma festa ilegal, quebrar o toque de recolher e não usar máscaras. As autoridades locais de saúde pediram aos festeiros que se isolassem por sete dias.

O presidente do Conselho Departamental de Ile-et-Vilaine, Jean Luc Chenu, enfatizou neste sábado, em declarações à emissora France Info que, no contexto atual da saúde que vive a França, com um aumento nos casos de covid-19, "há uma irresponsabilidade incontestável dos organizadores" que "terão de prestar contas à justiça".

O Ministério Público já abriu uma investigação sobre o descumprimento das regras para evitar a propagação do vírus, como o toque de recolher noturno das 20h às 06h, em vigor na França desde 15 de dezembro.

Outras festividades clandestinas com centenas de pessoas aconteceram no país. Na cidade de Marselha, as forças de segurança prenderam uma festa ilegal que agrupava cerca de 300 pessoas, segundo a polícia. Mais de 150 pessoas foram repreendidas e os três supostos organizadores foram presos. Já em Dordogne , uma festa à fantasia para o Ano Novo, o tema foi a série de gângsteres "Peaky Blinders" e que reuniu cerca de 20 pessoas, terminou com um morto depois que um dos jovens atirou em outro com uma arma, por razões ainda desconhecidas.

De acordo Darmanin, na noite do dia 31, a polícia realizou 45.000 cheques e impôs 6.550 multas por não respeitar o toque de recolher da noite, que a partir deste sábado diminui para às 18h./AGÊNCIAS INTERNACIONAIS