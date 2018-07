Polícia francesa acha menina viva horas após assassinato dos pais

Uma fonte próxima à investigação disse à Reuters que o proprietário do carro, que foi encontrado morto ao volante, era um britânico nascido no Iraque chamado Saad al-Hilli, de Surrey, no sul da Inglaterra.

Uma menina de cerca de 4 anos foi encontrada viva e ilesa no chão do carro BMW e levada para o hospital na cidade vizinha de Grenoble, onde uma segunda menina, de cerca de 8 anos, que se acredita seja uma irmã, tinha sido levado às pressas do local oito horas mais cedo com ferimentos graves na cabeça.

A menina, que falava em inglês, foi descoberta por volta da meia-noite de quarta-feira, encolhida entre os assentos dianteiro e traseiro da BMW, por baixo das pernas de duas mulheres mortas, que podem ser sua mãe e avó, afirmou um promotor público.

Um homem que parecia ser um ciclista local também foi encontrado morto no local, perto da aldeia de Chevaline, próximo ao pitoresco lago Annecy e da fronteira suíça.

Aparentemente assustada demais para se mexer, a menina passou despercebida pela polícia por cerca de oito horas até que os investigadores finalmente abriram as portas do carro, que estava parado em uma estrada na floresta perto do Lago Annecy para iniciar uma inspeção forense.

"Ela está claramente chocada, mas está bem. Ela não está ferida ", disse o promotor de Annecy, Eric Maillaud, a repórteres em uma coletiva de madrugada. Ele faria uma nova declaração mais tarde.

A menina de cerca de 8 anos foi atingida na cabeça.

Cerca de 15 cartuchos de munição de uma arma automática foram encontrados na cena do crime, informou a mídia local.

