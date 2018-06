Polícia francesa encontra explosivos em investigação de militantes

Molins disse que os 11 suspeitos detidos em operações no fim de semana ficarão presos por mais 24 horas, após a descoberta numa garagem nos subúrbios de Paris de produtos químicos usados para fazer explosivos, que pertenciam a um deles.

"Estamos claramente diante de uma rede terrorista extremamente perigosa", disse Molins em comunicado à imprensa. "É essencial prolongar a estadia deles na prisão."

Os investigadores vasculharam garagens na cidade de Torcy, perto de Paris, durante a noite depois que uma ação antiterrorismo no sábado terminou com a morte de um militante islâmico suspeito de ligação com o assassinato, no mês passado, de um judeu em um mercado. Outros 11 suspeitos foram presos.

Molins disse que uma espingarda, um revólver, sacos de nitrato de potássio, enxofre e uma panela de pressão foram descobertos em uma garagem utilizada por um suspeito, em cuja casa a polícia disse ter encontrado no sábado uma lista de grupos judaicos na região de Paris.

"Estes são produtos usados para fazer o que chamamos de explosivos improvisados", disse o promotor.

A comunidade judaica na França tem sofrido uma série de ataques nos últimos meses. No pior incidente, três crianças judias e um rabino estavam entre as sete pessoas mortas na cidade de Toulouse, em março, por um atirador inspirado na Al Qaeda.

Na semana passada, o governo disse que a ameaça terrorista se mantinha elevada, ao apresentar uma legislação que autoriza a polícia a prender suspeitos de envolvimento com terrorismo fora das fronteiras francesas.

Molins disse que a detenção dos 11 suspeitos pode ser novamente prorrogada por mais seis dias, se necessário.

(Reportagem de Catherine Bremer)