Polícia francesa usa gás lacrimogêneo para conter protesto contra desemprego A polícia francesa usou nesta terça-feira gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes em frente ao salão do automóvel de Paris, num dia de protestos nacionais contra as dificuldades econômicas e o fechamento de postos de trabalho no país, que enfrenta uma estagnação da economia e o maior desemprego desde 1999.