Polícia impede nova manifestação contra Putin na Rússia

MOSCOU - Intimidados pela ostensiva presença policial, opositores do primeiro-ministro Vladimir Putin desistiram de realizar novos protestos contra supostas fraudes na eleição parlamentar russa do fim de semana, vencida pelo partido governista Rússia Unida.

Mais de mil pessoas já foram presas em atos contra o governo nos últimos dias. Somando sua voz à dos manifestantes, o último líder soviético, Mikhail Gorbachev, disse que o pleito de domingo foi "uma mentira", e deveria ser repetido.

Mas, ignorando os protestos, Putin preencheu documentos necessários para se candidatar novamente à presidência em 2012. Político mais influente da Rússia, ele já ocupou esse cargo entre 2000 e 2008, quando entregou a presidência ao seu afilhado político Dmitri Medvedev e se tornou premiê.

Na terça-feira, a polícia dispersou manifestantes no centro de Moscou e deteve mais de 300 pessoas que tentavam chegar ao comício. Diante disso, ativistas da oposição convocaram uma nova manifestação para a quarta-feira no mesmo local.

Mas centenas de agentes com capacetes bloquearam o acesso à praça após o anoitecer, afastando jornalistas e gritando por meio de alto falantes: "Respeitados cidadãos, por favor não parem, circulem para não atrapalhar os outros".

Três jovens saíram de uma estação de metrô dos arredores gritando "Queremos eleições livres!". A tropa de choque tratou de colocá-los em um entre dezenas de ônibus e caminhões da polícia enfileirados nas ruas vizinhas. Em São Petersburgo, cerca de 250 pessoas protestaram, a maioria jovens, aos gritos de "Vergonha!". A polícia fez cerca de 70 detenções.

A oposição tenta manter a mobilização popular depois de reunir na segunda-feira à noite cerca de 5 mil pessoas em Moscou, no maior protesto contra o governo na capital em vários anos, sob o slogan "Rússia sem Putin".

A polícia e um porta-voz do primeiro-ministro disseram que protestos não autorizados serão impedidos. O Ministério do Interior disse que cerca de 50 mil policiais e 2 mil agentes das forças especiais do ministério continuaram em Moscou depois da eleição.

Putin é favorito para conquistar um mandato presidencial de seis anos em 2012, com a possibilidade de ser reeleito para outros seis em 2018. Mas a eleição parlamentar - em que a bancada do Rússia Unida encolheu de 315 para 238 deputados - sinalizou um desgaste do sistema político implantado por ele, do qual muitos russos se sentem alienados.

De acordo com os resultados oficiais, o Rússia Unida recebeu 49,4% dos votos, mas a oposição diz que a cifra foi inflada por fraudes, como a colocação nas urnas de votos falsificados a favor do partido governista.