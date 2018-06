Polícia libera dez dos 11 suspeitos de conexão com ataque

A Polícia Metropolitana de Londres afirmou neste sábado, 25, que das 11 pessoas presas após o ataque terrorista na ponte de Westminster, na terça-feira, 21, apenas um homem de 58 anos continua sob custódia para interrogatórios.

As prisões ocorreram em três das maiores cidades do país - Londres, Birmingham e Manchester. Segundo a polícia, os detidos foram liberadas por cooperarem com as investigações. Desde sexta, as forças de seguranças locais já liberaram dez pessoas, seis homens e quatro mulheres entre 21 e 39 anos, suspeitos de conexão com o britânico Khalid Masood, autor do ataque.

Durante a tarde deste sábado, dezenas de milhares de pessoas prestaram homenagens aos mortos no ataque durante manifestação contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Flores foram depositadas em frente ao palácio de Westminster, sede do parlamento britânico.

- COM AGÊNCIAS

