Polícia turca entra em choque com manifestantes em cidade de desastre em mina A polícia turca usou canhões d'água e gás lacrimogêneo nesta sexta-feira para dispersar milhares de manifestantes na cidade de Soma, onde cerca de 300 pessoas morreram esta semana no pior desastre registado até hoje no setor de mineração da Turquia, disse uma testemunha da Reuters.