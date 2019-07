Policiais e manifestantes entram em confronto após desfile da Queda da Bastilha, em Paris

Confrontos entre policiais e manifestantes na avenida Champs-Elysées, em Paris, marcaram o tradicional desfile militar de 14 de julho, que marca o feriado nacional francês da Queda da Bastilha.

Após o desfile militar, presidido por Emmanuel Macron na presença de vários líderes europeus como Angela Merkel, dezenas de manifestantes do movimento dos coletes amarelos tentaram criar obstáculos e queimaram lixo na famosa avenida. A polícia de choque utilizou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes.

Mais de 150 pessoas foram presas à margem do desfile militar, antes dos incidentes violentos, segundo informou a polícia parisiense. Esta foi a primeira vez que os coletes amarelos protestaram na Champs-Elysées desde 16 de março.

Cooperação militar

Antes da confusão, o presidente francês falou sobre seu projeto de defesa europeia, considerando crucial melhorar a autonomia estratégica, em complemento da Otan, durante o atual contexto em que a Europa está diante do Brexit e de uma reconfiguração dos laços transatlânticos sob a era Donald Trump. "Agir juntos não significa renunciar ou diminuir a soberania nacional, nem, é claro, renunciar à Aliança Atlântica", ressaltou.

Macron, que participou de seu terceiro desfile desde sua eleição em maio de 2017, abriu as festividades ao percorrer a avenida Champs-Elysées a bordo de um "carro de comando". Vaias foram ouvidas por parte de alguns coletes amarelos que conseguiram se misturar na multidão.

O presidente, então, ocupou seu assento na tribuna presidencial instalada na Place de la Concorde, onde vários líderes europeus esperavam por ele.

Em frente à multidão reunida no coração da capital, o campeão mundial francês de jet-ski Franky Zapata ofereceu um impressionante espetáculo futurista voando, com uma arma na mão, várias dezenas de metros acima da Champs-Elysées em seu "Flyboard Air", que ele mesmo inventou.

Esta plataforma voadora propulsada por jatos de ar é de interesse das forças especiais francesas. O Flyboard permitirá testar diferentes usos, como uma plataforma de logística voadora ou uma plataforma de assalto, disse neste domingo a ministra dos Exércitos, Florence Parly.

Parcerias europeias

Além da chanceler alemã, que tem preocupado a opinião pública após três episódios de tremores, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, estão entre os 11 convidados europeus do presidente francês. Eles foram convidados para almoçar no Palácio do Eliseu após o desfile. A primeira-ministra britânica Theresa May é representada pelo vice-primeiro-ministro, David Lidington.

Os nove países que participam ao lado da França na Iniciativa Europeia de Intervenção (IEI) - nascida há um ano sob a liderança de Macron, com o objetivo de desenvolver uma cultura estratégica compartilhada - foram representados no desfile: Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Estônia, Espanha, Portugal e Finlândia, todos representados em Paris pelos seus chefes de Estado, de governo ou ministros da Defesa.

O desfile aéreo, aberto com fumaça nas cores da bandeira francesa, teve a participação do avião de transporte alemão A400M e de um espanhol C130. Entre os helicópteros que fecharão o desfile estarão dois Chinooks britânicos. O Reino Unido, que atualmente fornece ao Exército francês três helicópteros de carga pesada no Sahel, acaba de estender seu compromisso até junho de 2020, para a grande satisfação de Paris, que carece enormemente desse tipo de equipamento.

No total, cerca de 4.300 militares, 196 veículos, 237 cavalos, 69 aviões e 39 helicópteros foram mobilizados para o evento organizado na famosa avenida no coração da capital francesa.