Popularidade de Hollande cai ligeiramente, aponta pesquisa

A pesquisa, elaborada pelo instituto Ipsos, foi conduzida entre 14 e 22 de junho, alguns dias antes e após o segundo turno da eleição parlamentar francesa, que ocorreu em 17 de junho e que deu um vitória folgada ao Partido Socialista, de Hollande.

O primeiro-ministro de Hollande, Jean-Marc Ayrault, teve um índice de aprovação de 65 por cento, inalterado em relação à pesquisa anterior.

O governo planeja cortes de empregos no funcionalismo público e na área de assitência social no próximo ano para reduzir em até 30 bilhões de euros o déficit no orçamento, calculando que um aumento nos impostos dos mais ricos irá convencer os mais pobres a aceitar sua parcela no esforço geral.

Hollande ganhou a eleição presidencial no mês passado prometendo resgatar as finanças do país e persuadir uma cética Alemanha que crescimento, e não austeridade, seria a chave para reanimar a problemática economia na zona do euro.

(Reportagem de Muriel Boselli)