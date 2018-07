Popularidade de Sarkozy atinge o nível mais baixo em 4 meses

A pesquisa revelou que 69 por cento das pessoas que responderam à pesquisa, disseram estar insatisfeitas com o presidente, mais do que os 67 por cento de descontentes em agosto e setembro e do que os 64 por cento em julho.

Enquanto isso, a pesquisa mostrou que a proporção de pessoas satisfeitas com o primeiro-ministro François Fillon, caiu um ponto percentual em relação ao mês anterior, chegando a 46 por cento, número mais baixo em dois anos e meio.

O Ifop entrevistou 1.849 pessoas maiores de 18 anos, por telefone entre 13 e 21 de outubro, segundo informações do jornal.

(Por James Regan)