Poroshenko diz que Ucrânia fechou acordo com países da Otan sobre fornecimento de armas

"Um acordo foi feito com uma série de países da Otan sobre entregas diretas de armas modernas que nos ajudarão a nos proteger e a vencer", disse o comunicado, segundo a RIA.

Um importante assessor de Poroshenko disse no domingo que Kiev tinha fechado acordo durante cúpula da Otan no País de Gales sobre o fornecimento de armas e especialistas militares com cinco países membros da Otan, mas quatro dos cinco citados rapidamente negaram tal informação.

(Reportagem de Thomas Grove)