Pouso de emergência deixa 33 feridos na Alemanha

Trinta e três pessoas precisaram ser atendidas em hospitais alemães após um avião da companhia aérea Ryanair cair 9 mil metros e realizar uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Frankfurt-Hahn, informou a Polícia Federal alemã neste sábado, 14.

A aeronave, do voo FR7312, fazia na tarde desta sexta-feira, 13, a rota entre capital irlandesa Dublin e a cidade croata de Zadar, com 189 passageiros a bordo, quando sofreu uma "repentina queda de pressão" na cabine, forçando a manobra de emergência, segundo um porta-voz da empresa aérea.

"Os passageiros se queixaram de dores de cabeça e ouvido e sofriam náuseas", comentou um porta-voz da Polícia Federal, que reconheceu que alguns apresentavam sangramento nos ouvidos. Uma parte dos passageiros já recebeu alta, de acordo com veículos de imprensa alemães, enquanto outros permanecem internados.

Passageiros do voo reclamaram nas redes sociais e alguns disseram que não houve auxílio da companhia após o ocorrido. "Vivemos um momento de pânico. Depois de 12 horas do pouso forçado, estamos abandonados no aeroporto, sem ônibus, alternativas e sem lugar para acomodação e repouso", disse a passageira Minerva Galvan no Twitter.

12 hours ago we had an emergency landy from our flight FR7312, from Dublin to Zadar at the airport Frankfurt-Hahn. We lived very scaring moment. We are abandoned at the airport. No bus, no alternatives, no place to rest. We cannot flight! We need help. @Ryanair#Ryanair pic.twitter.com/wmlO4yNJ4v — Minerva Galvan (@Maingd) 14 de julho de 2018