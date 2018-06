Preconceito alimenta radicalismo na França

Falta de oportunidade e preconceito social e religioso alimentam cada vez mais o ressentimento de jovens muçulmanos e aumentam a radicalização islâmica na França. Para Mourad Benchellali, que passou por campos de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão antes de ser preso, enviado a Guantánamo e libertado, é preciso evitar essa situação, impedindo a adesão desses rapazes e moças à jihad (guerra santa).

Benchellali foi preso no Paquistão em 2001, com 19 anos, após ter passado por um campo de treinamentos da Al-Qaeda no Afeganistão. Ele diz que não era extremista e foi enganado por amigos que lhe prometeram uma viagem de lazer. Passou quatro anos em prisões, entre as quais a de Guantánamo, em Cuba. A experiência é relatada no livro Voyage Vers L’enfer (Viagem ao Inferno).

Em entrevistas, o ativista prega a aproximação entre o governo e as comunidades muçulmanas de periferia, para encontrar respostas objetivas aos problemas cotidianos dos jovens e não apenas recorrer à repressão pelas forças de ordem.

Para Benchellali, a presença de radicais islâmicos na França ainda não alcançou níveis preocupantes, mas é preciso ser vigilante quanto aos estrangeiros que buscam ingressar no Estado Islâmico ou em grupos ligados à Al-Qaeda.

“Não devemos ser alarmistas e ver radicalização em tudo”, diz ele. “Mas é verdade que há um ressentimento, sobretudo entre os jovens, que têm a sensação de que a religião lhes causa problemas graves na França.”

O uso de véu nas escolas, em repartições e as orações em locais públicos causaram muita polêmica recentemente. Sempre com debates intensos, que ajudaram a criar um ressentimento e a convicção de que não se pode ser um bom francês se for muçulmano.

O ex-detento afirma que jovens muçulmanos “se sentem cada vez menos franceses e têm a sensação de ser manipulados”, além de terem a percepção de que a política “é aparelhada para atacar o Islã”. “Isso cria uma animosidade”, adverte.

O grande risco, no entanto, é a passagem pelos campos de treinamento ou de batalha, onde estariam neste momento 1,4 mil jovens franceses, de acordo com estimativas apresentadas pelo primeiro-ministro da França, Manuel Valls.

“A radicalização extrema e a passagem ao ato violento se dá após o treinamento ou conflito real, o que os torna menos sensíveis e mais sujeitos ao combate”, explica, lembrando o percurso dos irmãos Said e Cherif Kouachi, autores do atentado ao jornal de humor Charlie Hebdo, que teriam recebido treinamento da Al-Qaeda da Península Arábica (AQPA). “Há um trabalho a ser feito com jovens em posição de fragilidade social. Eles não estão perdidos.”