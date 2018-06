Prefeito de Londres pede nova relação da Grã-Bretanha com UE

Falando em evento da Thomson Reuters Newsmaker em Londres, Johnson disse que a relação da Grã-Bretanha com a UE deveria ser renegociada a respeito do mercado único, para se concentrar no livre comércio e na redução de barreiras.

"O euro é um projeto calamitoso", disse ele em discurso.

"Esse é o tempo certo para termos um referendo, e seria uma pergunta muito simples. Você quer continuar no mercado comum da UE? Sim ou não?".

Johnson disse ainda que defenderia a permanência britânica na UE se o país renegociasse sua relação com o bloco para ter como base o mercado comum.

(Reportagem de Kate Holton)