Premiê britânico defende secretário de denúncias

A cobertura da mídia ofuscou a primeira visita de Liam Fox à Líbia, onde anunciou um adicional de 500 mil libras (1,4 milhões de reais) em verbas de ajuda ao novo governo interino para o combate à proliferação de armas.

Vínculos de trabalho de Fox com seu padrinho de seu casamento, Adam Werritty, continuaram nas primeiras páginas da Grã-Bretanha, apesar de o ministro ter anunciado na sexta-feira uma investigação sobre as reportagens e acusações da oposição, que Fox descreveu como "sem fundamento."

Um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro disse no sábado que tinha "plena confiança" no secretário de Defesa.

Mais tarde, o porta-voz do primeiro-ministro pediu ao secretário de Defesa para reportar a ele na segunda-feira os resultados iniciais do inquérito.

Fox está à direita dos conservadores de Cameron e é visto como um rival potencial para a liderança do partido.

O secretário disse à Reuters, sobre o fato de a cobertura estar ofuscando seu papel como secretário de Defesa: "Bem, é claro, é o que as pessoas que divulgaram essas histórias pretendiam e elas podem fazer isso em uma sociedade democrática."

"Mas acho que todos os eventos podem ser explicados. Creio que muitas das alegações são totalmente infundadas. Estou ansioso para uma resolução disso o mais rápido possível, para que eu possa continuar o trabalho difícil que tenho."

As pressões sobre Foz aumentaram com a divulgação de uma foto dele com Werritty no Sri Lanka, enquanto o secretário estava em uma visita oficial ao país. Fox disse ao parlamento no mês passado que Werritty não havia viajado com ele em nenhuma comitiva oficial.

Embora Werritty não faça parte da equipe de Fox, há relatos de que teria distribuído cartões descrevendo a si mesmo como "conselheiro" do secretário.