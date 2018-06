"A Rússia parece estar tentando forçar a Ucrânia a abandonar suas escolhas democráticas sob a força de uma arma", disse Cameron ao Parlamento, alertando Moscou que sua relação com o restante do mundo será "radicalmente diferente" no futuro se a Rússia continuar com sua atual política sobre a Ucrânia.

(Reportagem de Kylie MacLellan e William James)