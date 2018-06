Premiê britânico implora a escoceses para que votem contra a independência

Em um sinal de novo pânico para a elite governante britânica sobre o destino da união de países, que já dura 307 anos, Cameron e o líder da oposição Ed Miliband cancelaram suas sessões semanais de perguntas e respostas no Parlamento para discursar em eventos separados na Escócia.

"Eu ficaria arrasado se esta família de nações ... for dilacerada", disse Cameron, falando num edifício no centro de Edimburgo.

O primeiro-ministro, cujo cargo ficará em risco caso o país perca a Escócia, misturou a emoção com um claro alerta: “Se o Reino Unido for desmembrado, será desmembrado para sempre."

Usando uma linguagem extraordinariamente forte, o primeiro-ministro acrescentou: "Isto é totalmente diferente de uma eleição geral: Esta não é uma decisão sobre os próximos cinco anos, mas uma decisão sobre o próximo século."

Cameron até agora havia ficado amplamente ausente do debate após concordar que sua trajetória privilegiada e militância em políticas de centro-direita não seriam os maiores atrativos para conquistar os escoceses, que elegeram apenas um parlamentar conservador entre 59 em 2010.

Dada a pouca popularidade dos Conservadores na Escócia, a viagem de Cameron está cercada de perigos: se os escoceses votarem pela independência, Cameron será considerado culpado pouco antes das eleições nacionais planejadas para maio de 2015.

Cameron, Miliband e o lider do partido Liberal Democrata, Nick Clegg, todos ingleses, visitaram a Escócia.

Eles realizaram comícios em todas as grandes cidades, cercados de apoiadores com cartazes pelo “Não”. Mas o líder nacionalista escocês Alex Salmond disse que as visitas eram um sinal de pânico que apenas ajudaria a causa do “Sim”.

"Se eu achasse que eles fossem vir de ônibus, eu enviaria a passagem para eles”, disse Salmond, descrevendo Cameron como o líder conservador mais impopular da história entre os escoceses, e Miliband como o líder trabalhista que desperta menos confiança.

Diversas pesquisas de opinião mostraram grande apoio para a independência da Escócia nas últimas semanas, preocupando investidores e trazendo à tona o maior desafio interno do Reino Unido desde a independência irlandesa há quase um século.

Após um possível voto pela independência, a Grã-Bretanha e a Escócia passariam por 18 meses de conversaçõess sobre como dividir tudo, desde o Mar do Norte e a libra esterlina à filiação à União Europeia e a base submarina nuclear britânica de Faslane.

(Reportagem adicional de Michael Holden, Kate Holton, Andy Bruce e Jemima Kelly em Londres London e Angus MacSwan em Edimburgo)