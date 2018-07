Premiê britânico se defende diante da crise sobre grampos

"O Número 10 agora publicou a troca integral de emails entre o chefe de gabinete e John Yates, e o documento mostra que meu gabinete se comportou de forma correta", disse Cameron ao Parlamento, acrescentando que não infringiu as leis parlamentares sobre o comportamento de ministros.

Cameron se pronunciou no início de uma sessão de emergência do Parlamento para discutir a crise de grampos telefônicos que abalou o império midiático de Murdoch, a News Corp, minou a confiança na polícia e gerou perguntas sobre a capacidade de julgamento do primeiro-ministro.