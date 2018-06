Premiê britânico sofre pressão por inquérito sobre abuso infantil

As alegações, que supostamente envolvem figuras famosas e poderosas daquela era incluindo políticos, chegaram às manchetes após um parlamentar da oposição mencioná-las no parlamento.

Elas surgiram num momento em que autoridades britânicas investigam e tentam perseguir celebridades e outras figuras conhecidas na vida pública sobre outras alegações de comportamento sexual.

O Partido Trabalhista, da oposição, pediu uma "análise ampla" sobre as alegações de abuso infantil, acusando o governo de Cameron, encabeçado pelo Partido Conservador, de não fazer o suficiente e não respeitar a gravidade da questão.

"Dada a preocupação com isso, Theresa May (a Secretária do Interior) não deveria simplesmente deixar para autoridades e para o primeiro-ministro resolver", afirmou a porta-voz do Partido Trabalhista para assuntos domésticos, Yvette Cooper, em comunicado.

"Ela precisa garantir que há um processo em que as pessoas têm confiança -- para conseguir verdade e justiça, mas também para proteger as pessoas no futuro", acrescentou.

(Reportagem de Andrew Osborn)