Premiê da Espanha diz estar aberto o 'capítulo do diálogo' com a Catalunha O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, disse nesta quarta-feira que um novo "capítulo de diálogo" foi aberto com a Catalunha após o governo da região, situada no nordeste do país, ter desistido dos planos de realizar um referendo sobre a independência da Espanha no próximo mês.