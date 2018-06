Primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, se declarou chocado nesta sexta-feira (horário local) com as informações de que um avião da Malaysia Airlines foi abatido na Ucrânia e disse que determinou uma investigação.

"Eu estou chocado com as informações sobre queda de um avião da MH. Nós estamos lançando uma investigação imediata", disse Najib em sua conta no Twitter. MH é o código usado para a companhia Malaysia Airlines.

O incidente ocorre meses depois de um avião da mesma companhia ter desaparecido no dia 8 de março, no trajeto de Kuala Lumpur a Pequim, com 239 pessoas a bordo. O avião ainda não foi encontrado.

(Texto de Robert Birsel)