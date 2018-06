Premiê espanhol vence importante eleição regional--pesquisa

O PP deve manter maioria absoluta e o governo na Galícia, com 39 a 42 assentos no parlamento regional ante 18 a 20 cadeiras ocupadas pelo Partido Socialista e 15 a 18 lugares para os dois partidos nacionalistas.

No País Basco, o nacionalista PNV (Partido Nacionalista Basco) deve vencer com 24 a 27 assentos, ante 23 a 26 cadeiras para o Bildu, um partido pró-independência da região, 13 a 15 lugares para o Partido Socialista e 9 a 11 vagas para o PP, segundo as pesquisas.