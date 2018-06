Premiê grego faz apelo ao Parlamento para evitar eleições antecipadas

Falando antes da terceira e decisiva rodada de votação para eleger um sucessor para o chefe de Estado Karolos Papoulias, de 85 anos, Samaras disse que uma eleição geral, que deverá ser realizada se um novo presidente não for nomeado, não é do interesse nacional.

"O povo grego não quer eleições antecipadas", afirmou ele à televisão estatal em uma entrevista. "Eu fiz e estou fazendo de tudo para garantir que um presidente seja eleito e evitar eleições antecipadas", completou.

Ele repetiu o convite para outras partes cooperarem em troca de um acordo para a realização de eleições no final do próximo ano, mas ofereceu poucos detalhes concretos.

No entanto, ele disse que se a Grécia for às urnas, seu Partido Nova Democracia, de centro-direita, que está atrás do partido de esquerda Syriza nas pesquisas de opinião, vai ganhar.

"Mesmo que as eleições sejam convenientes para mim, eu quero ver o navio em segurança no porto", declarou.

(Reportagem de Renee Maltezou)