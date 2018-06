Premiê italiano enfrenta revolta em seu partido contra reforma constitucional

Renzi, ex-prefeito de Florença de 39 anos, não terá a maioria no Senado sem esses 13 ex-aliados, e a ausência deles tornará extremamente difícil para o líder italiano aprovar novas leis.

O plano de Renzi de abolir o Senado, cujos membros são eleitos, a fim de facilitar a aprovação de legislações foi estabelecido quando ele assumiu o cargo em fevereiro e foi mantido pelo Comitê de Assuntos Constitucionais do Senado.

Nesta semana, Renzi removeu do comitê dois oponentes do PD contrários ao plano.

Em uma reação surpreendente, 13 senadores do PD disseram estar se afastando do partido, acusaram Renzi de táticas

autoritárias contrárias à Constituição e afirmaram querer uma

conversa aberta com o primeiro-ministro.

A esmagadora vitória do PD nas eleições para o Parlamento Europeu no mês passado foi vista como um triunfo pessoal de Renzi, mas, apesar de sua popularidade, ele até agora não conseguiu avançar muito com uma série de reformas prometidas. Uma delas é a do Senado, o qual Renzi alega que prejudica o processo legislativo e suga recursos financeiros

(Por Gavin Jones)