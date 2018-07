Premiê turco diz que mundo não pode ser 'espectador' de Aleppo

"Há um aumento (da presença militar) em Aleppo e as recentes declarações, com respeito ao uso de armas de destruição em massa, são ações que não podemos permanecer como observadores ou espectadores", disse ele em entrevista conjunta com o premiê britânico, David Cameron, em Londres.

"Medidas precisam ser tomadas em conjunto dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Organização dos Países Islâmicos, a Liga Árabe, e nós devemos trabalhar juntos para tentar superar a situação", disse Erdogan.

Cameron afirmou que a Grã-Bretanha e a Turquia estavam preocupados com as indicações de que o governo de Assad estava prestes a realizar "alguns atos verdadeiramente terríveis ao redor e na cidade de Aleppo".

"Isso poderia ser completamente inaceitável. Esse regime precisa perceber que é ilegítimo, que é errado, e que precisa parar com o que está fazendo", disse Cameron.

