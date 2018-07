Premiê turco diz que Síria se tornou 'Estado terrorista'

Texto atualizado às 9h57

ANCARA - O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta quarta-feira, 5, que o presidente Bashar Assad criou um "Estado terrorista" na Síria e expressou novamente frustração com a falta de consenso internacional sobre o caos no país vizinho.

"Os massacres na Síria, que ganharam força com a indiferença da comunidade internacional, continuam aumentando", Erdogan afirmou durante uma reunião de seu partido, o AKP. "O regime na Síria tornou-se um Estado terrorista".

O governo turco inicialmente cultivava boas relações com a administração de Assad, porém Erdogan se tornou um dos críticos mais ferrenhos do presidente sírio desde o início de um levante contra Assad, há 18 meses.

Refugiados

A Turquia está lutando para lidar com a entrada de cerca de 80 mil refugiados sírios em seu território e tem pressionado repetidamente por uma zona de segurança dentro da Síria protegida por forças estrangeiras, mas a proposta teve pouco apoio internacional.

Ancara acusa Assad de fornecer armas para os insurgentes do grupo curdo PKK, que luta contra as tropas do governo no sudeste turco há quase três décadas, e levantou a possibilidade de uma intervenção militar na Síria caso a PKK vire uma ameaça.

Assad negou que a Síria tenha permitido que militantes do PKK operem dentro de seu território, perto da fronteira com a Turquia. O PKK é classificado como uma organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia.