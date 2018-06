Presidente da França rejeita se desculpar por passado na Argélia O presidente da França, François Hollande, recusou-se na quarta-feira a pedir perdão pelo passado colonial do seu país na Argélia, dizendo em lugar disso que Paris busca uma relação em pé de igualdade e com maior intercâmbio comercial com o país do norte da África, rico em petróleo.