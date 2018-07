Presidente da Itália está no centro da tempestade, impasse continua

Depois de reportagens indicarem que ele poderia renunciar para abrir caminho para uma nova eleição, Napolitano prometeu ficar até o fim do mandato em 15 de maio, evitando assim a imediata ameaça de mais tumultos.

Ele nomeou "10 sábios", incluindo o ministro de Assuntos Europeus, Enzo Moavero, e políticos experientes de centro-esquerda à centro-direita para propor uma série de medidas urgentes que poderiam ser apoiadas por todos os partidos.

Os detalhes serão anunciados na terça-feira, mas devem incluir redução de custos do sistema político e uma reformulação da amplamente criticada lei eleitoral, para evitar que se repitam impasses em eleições futuras, como o ocorrido após as eleições do início do ano.

Com o mercado financeiro já preocupado com a instabilidade no país, a terceira maior economia da zona do euro, a possibilidade de Napolitano sair elevou o alarde.

Napolitano, membro de um grupo de estudantes anti-fascistas na Segunda Guerra Mundial e ex-comunista, ganhou amplo respeito na Itália e na Europa pela maneira como lidou, em 2011, com a crise política e financeira que derrubou o governo de Silvio Berlusconi.

Os três principais blocos políticos no parlamento, incluindo o de centro-esquerda e o de centro direita (de Berlusconi), vivem um impasse político que impede a formação de qualquer governo.