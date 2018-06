Presidente da Itália nomeia novo premiê na quarta-feira, diz fonte

Letta, vice-líder do Partido Democrático, falou depois que Napolitano completou uma rápida rodada de consultas com partidos políticos nesta terça-feira, após sua reeleição sem precedentes no fim de semana.

Napolitano está se esforçando para encerrar uma crise política de dois meses desde as eleições de fevereiro e tanto a centro-esquerda como a centro-direita, do ex-premiê Silvio Berlusconi, disseram que apoiarão um governo de ampla coalizão.

(Reportagem de Barry Moody)