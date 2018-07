Presidente da Itália sinaliza que eleição pode ser em 10 de março

Os mercados têm aguardado um sinal de quando as eleições acontecerão por causa do desejo de que o próximo governo dê continuidade às reformas econômicas iniciadas pelo governo do primeiro-ministro tecnocrata Mario Monti.

As eleições na terceira maior economia da zona do euro estão previstas para o primeiro semestre, após o fim do mandato de cinco anos do Parlamento. A data amplamente esperada é no início de abril, sendo o dia 7 o mais provável até agora.

Após se reunir com líderes do Parlamento, o presidente da Itália, Giorgio Napolitano, divulgou um comunicado dizendo que acreditava que as eleições para governos locais em três regiões do país, como Lazio, Molise e Lombardia, deverão acontecer em 10 de março.

Mas também disse que os italianos devem ser poupados de uma "sucessão frenética de eleições" se possível, indicando que o pleito nacional poderá ser feito na mesma data.

