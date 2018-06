Presidente da Ucrânia acusa Rússia de 'agressão aberta'; rebeldes avançam no leste O presidente ucraniano, Petro Poroshenko acusou a Rússia nesta segunda-feira de "agressão direta e aberta" e disse que essa interferência mudou radicalmente o equilíbrio no campo de batalha, já que as forças do governo vêm sofrendo grandes reveses na guerra contra separatistas pró-Rússia.