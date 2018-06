Presidente da Ucrânia diz que vai pedir a Putin retirada de combatentes rebeldes

Poroshenko tem encontro marcado com Putin em Minsk, capital de Belarus, em 26 de agosto, em uma reunião que também contará com as presenças de líderes da União Europeia e da União Aduaneira liderada pela Rússia.

Apesar de não ter mencionado Putin pelo nome, Poroshenko disse ao site da Presidência que a Ucrânia "vai pedir pela retirada dos combatentes (rebeldes) da Ucrânia".

O governo de Poroshenko, apoiado pelo Ocidente, acusa a Rússia de orquestrar a revolta separatista no leste da Ucrânia, em que mais de 2.000 pessoas foram mortas, e de armar os rebeldes. Moscou nega.

(Por Richard Balmforth)