O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, expressou nesta segunda-feira "preocupação extraordinária" com a movimentação de equipamento militar russo através da fronteira e com a intenção russa de enviar um segundo comboio da "chamada" ajuda humanitária à Ucrânia, informou o serviço de imprensa presidencial.

Poroshenko fez os comentários em conversa por telefone com Herman Van Rompuy, presidente do conselho da União Europeia, antes de um encontro na terça-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, que contará também com a presença de autoridades da União Europeia.

(Reportagem de Pavel Polityuk)