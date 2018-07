Presidente Nicolas Sarkozy visita o Afeganistão

Nicolas Sarkozy também irá visitar tropas francesas na região de Surobi

O presidente francês, Nicolas Sarkozy chegou a Kabul nesta terça-feira, 12, para uma rápida visita ao Afeganistão, pois Estados Unidos e França se preparam para acelerar a retirada de tropas militares do país.

Sarkozy deve se reunir com o presidente afegão, Hamid Karzai e General David Petraeus, principal comandante dos EUA no país, antes de ir se encontrar com as tropas francesas instaladas na região de Surobi.

Sua visita seguiu-se de uma viagem pelo Secretario de defesa dos EUA, Leon Panetta no fim de semana e vem depois dos Estados Unidos e França declararem, em junho, que iriam retirar os soldados mais cedo do que o esperado, após quase uma década de campanha militar contra insurgentes talibãs.