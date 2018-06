Primeiro-ministro italiano renuncia; eleições devem ocorrer em fevereiro

(Texto atualizado às 18h30) ROMA - O primeiro-ministro italiano, Mario Monti, apresentou sua renúncia ao presidente Giorgio Napolitano nesta sexta-feira, informou o gabinete da Presidência, abrindo caminho para eleições nacionais em fevereiro.

Napolitano deve dissolver o Parlamento nos próximos dias e já indicou que a data mais provável para eleições é 24 de fevereiro. Ele iniciará consultas com líderes políticos no sábado para discutir os próximos passos, segundo comunicado, e nesse meio tempo pediu a Monti para continuar no cargo de forma interina.

Monti entregou sua renúncia durante breve reunião no palácio presidencial, pouco depois de o Parlamento aprovar o Orçamento do governo para 2013 por 309 votos contra 55.

Monti, que neste mês perdeu o apoio do partido Povo da Liberdade (PDL), de centro-direita, que dava suporte a seu governo tecnocrata, já havia anunciado que renunciaria quando o Orçamento fosse aprovado. Ele deve conceder uma entrevista coletiva no domingo na qual pode dizer que pretende se candidatar na eleição, que deve ser realizada em 24 de fevereiro.

